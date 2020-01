Mercato, incontro dell’Inter con gli agenti di Kumbulla

L’Inter, oltre a incontrare il procuratore di Sofyan Amrabat, si muove anche sul fronte Marash Kumbulla.

Come riportato da Sky Sport, gli agenti del giocatore Gianni Vitali e Stefano Castagna si trovano all’interno della sede nerazzurra.

L’Inter, infatti, ha prenotato il giovane difensore per giugno e il Verona le ha lasciato un canale preferenziale. Questo perché il Napoli al momento è avanti per Amrabat. Qualora gli azzurri non dovessero riuscire a mettere le mani sul marocchino, allora avrebbero la priorità per Kumbulla (altro obiettivo), con l’Inter che a quel punto verrebbe scavalcata.