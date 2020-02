Kumbulla, le quotazioni salgono: vale almeno 30 milioni

Salgono le quotazioni di Marash Kumbulla.

Il difensore del Verona vale almeno 30 milioni di euro. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, in un articolo firmato da Carlo Laudisa, a Kumbulla sono interessati numerosi club stranieri.

Oltre a Manchester United e Manchester City, su di lui hanno messo gli occhi il Liverpool e il Borussia Dortmund. Anche le grandi di Spagna lo seguono.

In Italia, ovviamente, c’è la fila. L’Inter ha già fatto passi significativi, il Napoli resta attentissimo. La Juve attende e pensa all’inserimento decisivo, come ha già fatto con Dejan Kulusevski.

La dirigenza dell’Hellas si prepara a una cessione al rialzo, nella prossima sessione di mercato, in estate.