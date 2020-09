Kumbulla salta la nazionale: problema muscolare, torna a Santa Cristina

“Hellas Verona FC comunica che – dopo visita di controllo – la Nazionale albanese, di concerto con lo staff medico gialloblù, ha deciso di far rientrare in Italia Marash Kumbulla, che è tornato nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena per sottoporsi alle terapie propedeutiche al recupero dall’infortunio di natura muscolare (affaticamento) occorso al 20enne difensore”.

Con questa nota, il Verona ha comunicato che Kumbulla è rientrato in Val Gardena. Niente nazionale per lui. Il difensore dell’Hellas avrebbe dovuto giocare con l’Albania negli incontri di Nations League con la Bielorussia e la Lituania.