Kumbulla-Verona, rinnovo in vista

Prolungamento di contratto in vista per Marash Kumbulla. Il giocatore, al centro delle voci di mercato e richiesto da più squadre (per ora bassa l’offerta della Lazio), sta per legarsi al Verona oltre il 2022.

In tal modo, riporta Sky, a Kumbulla verrà riconosciuto un adeguamento. Inoltre, l’operazione serve a titolo precauzionale per il difensore in caso di mancata cessione e l’Hellas non rischierà di privarsi del giocatore a cifre più basse del previsto, legate all’attuale scadenza di contratto (giugno 2020).

Negli scorsi giorni c’è stato un primo incontro positivo tra le parti.