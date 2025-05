La Curva Sud: “Dimostriamo quanto vogliamo bene al Verona”

Hellas Army: "Tutti con la bandiera, dobbiamo essere il valore aggiunto per la partita di domani"

L'Hellas Army, gruppo di riferimento della Curva Sud, ha diffuso un comunicato in vista della partita del Verona con il Como.

Se domenica scorsa era la giornata per celebrare i Campioni d'Italia, domani, invece, sarà la giornata per dimostrare quanto "VOLERGHE BEN AL VERONA" sia uno degli elementi fondanti della nostra tifoseria!

Non lasciamo nulla di intentato e cerchiamo di infondere questo concetto agli odierni calciatori del Verona, ritrovandoci già prima della partita alle ore 18 sotto la Curva Sud per trasmettere ancora una volta, per questo ultimo sforzo, questo semplice ma profondo concetto!