La Curva Sud: “Orgoglio e passione, i 120 anni dell’Hellas più grandi di tutto”

Setti è, e sarà sempre, la rovina del Verona, ma non sporcherà questo anniversario. Invitiamo ogni tifoso del Verona a vivere questi giorni, in particolar modo la serata di domani, con l’entusiasmo e la partecipazione che meritano. La Curva Sud dedicherà in maniera significativa la partita Verona-Sassuolo all’Hellas Verona e ai colori gialloblu: dovrà essere prerogativa di tutti affrontarla con orgoglio e passione perché nessuna retrocessione, presidente o giocatore, potranno mai ritenersi giustificazioni per dimenticare, o addirittura snobbare, la nostra storia.

Anche la squadra, che evidentemente indossa la maglia del Verona, non sarà esente da responsabilità: pur essendo, infatti, il chiaro risultato di folli quanto consapevoli scelte societarie, raramente ha dimostrato quell’orgoglio che dovrebbe essere la caratteristica basilare per chi milita in un club come questo. Confidiamo in un segnale o in un “cenno di vita”!