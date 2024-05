La Curva Sud: “Stagione incredibile. Verona salvo con l’orgoglio gialloblù”

In diverse circostanze, negli anni e tramite i nostri comunicati, abbiamo utilizzato il termine “perseveranza” per denunciare atteggiamenti assolutamente non condivisibili e attinenti ai più svariati ambiti.

Mentre Setti persevera nel mantenere la sua linea, non possiamo esimerci dall’apprezzare la perseveranza di una squadra che, in assoluta controtendenza rispetto la società, ha compreso e concretizzato ciò che al tifoso del Verona più interessa: cattiveria e orgoglio nell’indossare i nostri colori. E’ inoltre evidente che un ruolo fondamentale sia stato quello di mister Marco Baroni che, con professionalità e basso profilo, ha visto nell’intesa fra squadra e tifoseria un valore aggiunto.

Davanti a questa situazione un ruolo chiave è stato quello della tifoseria che, contrariamente a quanto magari successo in altri campionati, ha capito fin da subito la delicatezza del momento e ha scelto l’atteggiamento da sempre proposto dai ragazzi della Curva: sostenere e seguire il Verona in maniera costante, adeguata e “senza se e senza ma”. La perseveranza nel “fare quadrato” ha confermato un punto fondamentale della nostra linea: fidarsi dei Butei e scegliere lo spirito Hellas Army, evitando giudizi affrettati e sterili polemiche interne, è sempre la scelta giusta, nel bene e nel male.

Concludiamo con un pensiero sul futuro, dettato dalla consapevolezza che sia in arrivo un’altra estate complicata, con scelte societarie e aziendali dove gli interessi di Setti saranno centrali e dove, giustamente, non mancherà la diffidenza verso un presidente che non offre garanzia e che antepone il proprio benessere economico a quello del Verona per garantirsi acrobazie finanziarie e lauti compensi.