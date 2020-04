Niente stop in caso di nuovi positivi tra giocatori o staff.

Questa la linea presa dai vertici della Bundesliga. Come conferma il “Corriere dello Sport”, il campionato tedesco si prepara a ricominciare, il 9 maggio è la data indicazione in maniera più chiara.

Rimane in attesa di una validazione da parte delle autorità. Poi, se si ricominciasse, anche a fronte di altri contagi nell’ambiente del calcio, non ci sarebbe interruzione per le gare.