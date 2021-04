La Lazio a Verona senza Inzaghi

Il tecnico e la sua famiglia positivi al Covid-19

Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati". La società, come accaduto con altri casi di positività, ha mantenuto anonimo il nome del tesserato in questione. Simone Inzaghi, tuttavia, è stato l'unico assente all'allenamento odierno lasciando pochi dubbi a riguardo.