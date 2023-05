La lotta salvezza e lo spettro spareggio, le variabili in gioco

Lecce, Spezia e Verona a caccia di due posti

Redazione Hellas1903

A tre giornate dalla fine del campionato Lecce (32), Verona e Spezia (30 punti) rincorrono i due posti per restare in A. L'ipotetica quota per essere al sicuro potrebbe essere 35 punti.

Il Lecce, favorito per chiamarsi fuori per primo, incontrerà lo Spezia, poi sarà a Monza per concludere in casa con il Bologna.

Lo Spezia, dopo la gara clou di questo finale al Via Del Mare, avrà poi il Torino in casa e concluderà a Roma.

Il Verona va a Bergamo, gioca con l'Empoli (da ieri salvo matematicamente grazie a un gol dell'ex gialloblù Piccoli) e chiuderà a Milano sponda rossonera.

Classifica avulsa. Vale solo in caso di arrivo a tre. Evento non impossibile da escludere anche se piuttosto improbabile. In questo caso già certo dello spareggio sarebbe il Lecce. Classifica avulsa attuale: Verona 7, Spezia 5 e Lecce 1.

Spareggio. Si giocherà in caso di arrivo a pari punti di due squadre al terzultimo posto in classifica. Non contano gli scontri diretti, non conta la differenza reti, non contano i gol fatti. Partita secca in campo neutro (si parla del Mapei Stadium ma ancora non c'è una decisione ufficiale), in caso di parità dopo i tempi regolamentari si calciano direttamente i rigori.

LECCE

SPEZIA

VERONA