Pole position per Roberto D'Aversa.

La prima scelta del Verona per la panchina è l'allenatore del Torino, che non sarà confermato, salvo grandi sorprese, dal club granata, orientato verso altre soluzioni, a cominciare da Alberto Aquilani, con Ignazio Abate come alternativa e Ivan Juric possibile ritorno.

D'Aversa è già stato contattato dall'Hellas nello scorso campionato, per sostituire Paolo Zanetti, che era sul punto dell'esonero, ma rimase in seguito alle vittorie con Atalanta e Fiorentina.

Poi, quando la dirigenza del Verona decise per il cambio, dopo il 4-0 incassato con il Cagliari, D'Aversa fu ulteriormente contattato, ma declinò l'offerta per poi essere chiamato dal Torino.

Molto buona la sua permanenza in granata, con la squadra messa in salvo per poi chiudere il campionato con pregevoli risultati: 12 partite con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, il computo, con la squadra che si è piazzata al dodicesimo posto.

Il Toro, però, sta guardando a nuovi profili. D'Aversa è un profilo che piace a Sean Sogliano per carattere ed idee, è una possibilità forte per l'Hellas. È un allenatore esperto ma non conservatore, ha vinto campionati con il Parma, in Lega Pro e in Serie B, ed è molto in alto nella lista del Verona, in cui c'è sempre Alberto Gilardino (su di lui anche la Sampdoria), mentre Alberto Aquilani e Ignazio Abate hanno richieste in A da Torino e Sassuolo.