La probabile formazione del Parma per la partita con il Verona

Questa la probabile formazione del Parma per la partita al Tardini contro i gialloblù, domani alle 15:
Cuesta recupera Valenti, possibile il 3-5-2
PARMA (3-5-2):
Corvi;
Delprato, Circati, Valenti;
Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri;
Strefezza, Pellegrino.
All. Cuesta.
CONVOCATI PARMA
Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 61 Drobnič, 14 Valeri, 5 Valenti.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordóñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.
Indisponibili: 11 Almqvist, 20 Frigan, 3 Ndiaye, 65 Plicco, 31 Suzuki.
Diffidati: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 41 Nicolussi Caviglia.
Squalificati: 37 Troilo (1).
