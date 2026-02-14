hellas1903 news La probabile formazione del Parma per la partita con il Verona

gazzanet

La probabile formazione del Parma per la partita con il Verona

La probabile formazione del Parma per la partita con il Verona - immagine 1
Cuesta recupera Valenti, possibile il 3-5-2
Redazione Hellas1903

Questa la probabile formazione del Parma per la partita al Tardini contro i gialloblù, domani alle 15:

PARMA (3-5-2):

Corvi;

Delprato, Circati, Valenti;

Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri;

Strefezza, Pellegrino. 

All. Cuesta.

CONVOCATI PARMA 

Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 61 Drobnič, 14 Valeri, 5 Valenti.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordóñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.

Indisponibili: 11 Almqvist, 20 Frigan, 3 Ndiaye, 65 Plicco, 31 Suzuki.

Diffidati: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 41 Nicolussi Caviglia.

Squalificati: 37 Troilo (1).

 

Leggi anche
Fiorentina corsara a Como, 1-2 e aggancio al Lecce a 21 punti
Cuesta: “Col Verona sarà una gara difficile, dobbiamo essere lucidi ed equilibrati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA