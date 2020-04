La proposta di Gravina: “Serie A avanti fino a ottobre”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto a “La domenica sportiva”.

Queste le sue dichiarazioni: “Serie A fino a settembre-ottobre? È un’ipotesi. È una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20 ma anche la stagione 20-21 non potendo partire con certezze di riferimenti perché, con la valanga di contenziosi ai quali saremmo sottoposti da tutti i soggetti che si potrebbero ritenere lesi nei loro diritti e nei loro interessi si correrebbe davvero il rischio di fare un campionato solo nelle aule dei tribunali”.