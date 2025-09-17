hellas1903 news La sfida di Giovane: corsa al primo gol in A

gazzanet

La sfida di Giovane: corsa al primo gol in A

La sfida di Giovane: corsa al primo gol in A - immagine 1
Subito protagonista, l'attaccante in coppia con Orban anche con la Juve
Redazione Hellas1903

Migliore in campo nelle partite del Verona con l'Udinese e la Cremonese, Giovane è pronto per la sfida con la Juventus.

L'attaccante brasiliano cerca il primo gol in Serie A.

Sabato sarà confermata la coppia offensiva formata con Gift Orban, efficacissima lunedì con la Cremonese.

A mancare è stata la rete. Da inseguire nel clou di sabato al Bentegodi.

Leggi anche
Juventus scatenata, 8 gol in due partite
Valentini, rientro più vicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA