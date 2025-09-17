Migliore in campo nelle partite del Verona con l'Udinese e la Cremonese, Giovane è pronto per la sfida con la Juventus.
hellas1903 news La sfida di Giovane: corsa al primo gol in A
gazzanet
La sfida di Giovane: corsa al primo gol in A
Subito protagonista, l'attaccante in coppia con Orban anche con la Juve
L'attaccante brasiliano cerca il primo gol in Serie A.
Sabato sarà confermata la coppia offensiva formata con Gift Orban, efficacissima lunedì con la Cremonese.
A mancare è stata la rete. Da inseguire nel clou di sabato al Bentegodi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA