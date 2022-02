L’addio al Verona di Kalinic, va all’Hajduk Spalato

L'attaccante torna nel club d'origine, la causa il malcontento per il poco utilizzo in gialloblù

Si chiude così una vicenda che già durante il calciomercato invernale aveva tenuto col fiato sospeso il club gialloblù. Dopo la rete decisiva segnata col Bologna il 21 gennaio, sembrava che il malcontento di Kalinic per il poco minutaggio in campo, fosse rientrato. Chiari erano filtrati i segnali in tal senso. Poi, il ripensamento e l'offerta dell'Hajduk, con la possibilità di tornare nel suo paese e nella squadra con cui ha iniziato la carriera. L'attaccante, arrivato nel gennaio 2021, lascia così il Verona dopo un anno, 32 presenze e 6 gol.