Lasagna: “Impressionato da Juric, il suo gioco è entusiasmante”

L'attaccante: "La salvezza è vicina, prendiamocela presto"

Kevin Lasagna ha parlato a "La Gazzetta dello Sport", intervistato per lo speciale sul Verona oggi in edicola.

Dice l'attaccante, andato in gol per la prima volta con la maglia dell'Hellas mercoledì, nella partita con il Benevento: "Juric? Mi sta impressionando per il metodo di lavoro, preciso e chiaro. Il suo calcio intenso e fatto di uno-contro-uno è coinvolgente ed entusiasmante anche per noi. Perché percepiamo di stare bene lavorando così e di avere energie fino alla fine della partita".