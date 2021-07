Lasagna: “Lo scorso anno da 5 in pagella, ora voglio iniziare alla grande”

L'attaccante gialloblù: "Juric mi chiedeva cose non da me, Di Francesco vuole che attacchi gli spazi"

"È il primo anno che sono al Verona dall'inizio della stagione - afferma Lasagna - voglio iniziare molto meglio di come ho concluso lo scorso campionato, facendo subito gol con l'Hellas. Devo segnare di più. Con Juric non c'è stato nessuno screzio. Mi chiedeva però cose che non erano nel mio dna come andare incontro alla palla, sapevo di avere dei limiti in questo senso, le mie caratteristiche sono quelle di attaccare la profondità. Ora voglio dimostrare quello che sono davvero, non ho voluto spostarmi da qui, l'ho detto al mio agente e non ci saranno sorprese in questo senso. Il mio obbiettivo? Arrivare in doppia cifra. Per la mia parte di campionato scorso al Verona mi dò 5 come voto.