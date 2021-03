L’Atalanta esce dalla Champions sconfitta dal Real

3 a 1 a Madrid per i Blancos

Non ce la fa l'Atalanta che esce agli ottavi di Champions perdendo per 3-1 col Real Madrid nella gara di ritorno allo stadio Alfredo Di Stefano.

Clamoroso errore di Sportiello al 34'. Il portiere serve coi piedi Modric che mette l'assist per Benzema che fa 1 a 0.

Nel secondo tempo i Blancos raddoppiano con Sergio Ramos su rigore al 60'.

Muriel all'83' trasforma un calcio di punizione accorciando le distanze, un minuto dopo Asensio in contropiede chiude i conti.

Domenica alle 12.30 l'Atalanta sarà al Bentegodi a sfidare il Verona.

