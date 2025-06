Lavori al Bentegodi, a metà settembre la prima a Verona per l’Hellas

I gialloblù saranno in trasferta al via della Coppa Italia e per le prime due giornate di Serie A

Redazione Hellas1903 5 giugno - 11:16

Il Verona non giocherà al Bentegodi fino a metà settembre.

Allo stadio sono in corso i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione.

L'Hellas, per questa ragione, non potrà disputare gare interne in avvio di stagione.

I gialloblù, quindi, saranno impegnati in trasferta per il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia e per le prime due giornate di campionato.