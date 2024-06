Lazio interessata a Baroni se Tudor non resta

Secondo Sky non si può escludere un avvicendamento tra i due ex Verona

Il suo nome viaggia tra Cagliari e Monza. Ma non solo. Sky riporta che Marco Baroni potrebbe prendere il posto di Igor Tudor qualora il croato non dovesse restare sulla panchina della Lazio. In queste ore si sta definendo il futuro del tecnico di Spalato e non è certo che il matrimonio con il club di Lotito possa proseguire. La scelta, in questo caso, andrebbe dunque sull'altro ex Verona.