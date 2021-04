Lazio, Luis Alberto prova a farcela per Verona

Ancora problemi alla caviglia per Il Mago, ma potrebbero non fermarlo

Date le assenze di Correa e Lazzari e delle recentissime notizie riguardo Inzaghi, il centrocampista biancoceleste non vuole assolutamente mancare. Farà di tutto per dare il proprio contributo, anche se resta ancora in dubbio se entrerà a partita in corso oppure giocherà da titolare.