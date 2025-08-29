Lazio, obbiettivo rialzarsi dopo Como. Sarri pensa a Pedro trequartista

L'imperativo della Lazio è uno solo: rialzarsi. Dopo la sconfitta contro il Como di Fabregas, ai biancocelesti di Sarri servirà una prova di carattere contro il Verona. Come riporta cittaceleste.it Sarri starebbe pensando a una soluzione tattica per Pedro, che potrebbe essere schierato come trequartista dietro a Zaccagni e Castellanos. Il tecnico della Lazio terrà domani la conferenza stampa pre-gara.