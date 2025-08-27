Sono stati designati i direttori di gara di Lazio-Hellas Verona, match valido per la 2a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 31 agosto alle ore 20.45, allo Stadio 'Olimpico' di Roma.
Lazio-Verona, arbitra Crezzini
Il direttore di gara di Siena designato per la partita dell'Olimpico
Arbitro: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)
Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto), Dario Garzelli (Sez. AIA di Livorno)
IV uomo: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
VAR: Ivano Pezzuto (Sez. AIA di Lecce)
AVAR: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)
fonte: hellasverona.it
