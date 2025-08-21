hellas1903 news Lazio-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita dell'Olimpico
Società Sportiva Lazio ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Lazio-Hellas Verona2a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 31 agosto (ore 20.45) allo stadio 'Olimpico' di Roma.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 30 agosto.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito Vivaticket - CLICCA QUI

- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI

PREZZO

30€ + commissioni

RESTRIZIONI

Il cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore Ospiti.

fonte: hellasverona.it

