Lazio-Verona, i biglietti

Società Sportiva Lazio ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Lazio-Hellas Verona , 2a giornata di Serie A Enilive 2025/26 , in programma domenica 31 agosto (ore 20.45) allo stadio 'Olimpico' di Roma.

La prevendita relativa al settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 30 agosto.