Lazio-Verona, i convocati dell’Hellas. Ilic out

Il centrocampista fermato da un problema all'anca. Gialloblù in campo alle 20.45

Mister Igor Tudor ha convocato 22 calciatori per Lazio - Hellas Verona, match valido per la 38a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi, sabato 21 maggio, all'Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle ore 20.45.