Lazovic: “Dopo il 3-1 ci siamo abbassati troppo”

Al termine di Sassuolo-Verona, l’esterno gialloblu Darko Lazovic, autore di uno dei tre gol della squadra di Juric, ha parlato in zona mista.

Così l’ex Genoa: “Stavamo vincendo 3-1, dopo ci siamo abbassati troppo. Anche il Sassuolo è una buona squadra, hanno tanti giovani bravi e giocatori di qualità, hanno i loro meriti. Si gioca ogni tre giorni, ci siamo preparati anche per questo, peccato perché potevamo rimanere più alti”.

Poi: “Sono contento per il mio gol e assist, ma prima di tutto conta la squadra. In questo finale di stagione dobbiamo pensare di partita in partia, se potremo ambire a qualcosa in più della salvezza ce la metteremo tutta”.