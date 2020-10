Lazovic gioca, la Serbia vince e va in finale di Nations League

In campo per 105′, Darko Lazovic, nella semifinale di Nations League tra la Serbia e la Norvegia.

L’ala del Verona, nella gara giocata in trasferta dalla sua selezione, ha contribuito all’accesso ala finale del torneo. La Serbia resta quindi in corsa per la qualificazione all’Europeo.

Con la Norvegia è arrivata una vittoria per 2-1, decisivo il laziale Milinkovic, a segno con una doppietta, con la seconda rete che ha risolto la sfida ai supplementari.

Lazovic è stato rimpiazzato al termine del primo dei tempi aggiuntivi da Gacinovic.

Ora la Serbia, a novembre, affronterà in finale la Scozia, che ha superato ai calci di rigore Israele.