Lazovic: “Sconfitta che pesa, dobbiamo migliorare”

Il capitano dell'Hellas: "Sono arrabbiato, in 11 potevamo almeno pareggiare. Sappiamo come uscirne"

Il capitano dell'Hellas Darko Lazovic si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona a Lecce.

"L'atteggiamento è stato diverso rispetto a Bergamo, però questa sconfitta pesa - dice il serbo - prendere due rossi e un gol così su errori individuali non va bene, dobbiamo migliorare questo aspetto. È un momento difficile. Bisogna lavorare duro, solo con i risultati possiamo rialzarci.

Se crediamo nel mister? Certo. Gli errori di stasera sono individuali e non c'entrano niente col mister. Dobbiamo credere in lui per fare punti, solo così possiamo uscire da questa situazione. Ci sono tante partite.