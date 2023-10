Lazovic: “Situazione difficile, dobbiamo migliorare mentalmente”

Darko Lazovic ha detto: "Nelle ultime due partite abbiamo creato occasioni, prima forse facevamo più fatica. Non siamo riusciti a segnare di più, c’è da sbloccarsi e da essere più lucidi negli ultimi passaggi. Non è neanche facile parlare perchè non è una bella situazione, abbiamo perso un'altra partita. Dobbiamo lavorare il più possibile e cercare di migliorare.

Siamo stati insicuri anche sulle uscite difensive, a volte rimanevano dei giocatori del Napoli da soli, dobbiamo migliorare anche mentalmente, sicuramente non è facile. Noi che siamo qui da tanti anni abbiamo passato stagioni molto belle però anche quelle come quella dell'anno scorso, dove abbiamo sofferto tutta la stagione. Non possiamo permetterci di ripetere il campionato dello scorso anno. Dobbiamo cercare i punti positivi della partita di oggi e cancellare quelle cose che non sono andate bene, insieme al mister e allo staff, lo faremo già dal primo allenamento la settimana prossima."

In conferenza stampa ha poi aggiunto: "Abbiamo iniziato bene, poi dopo il primo gol subito siamo calati un po' e la qualità del Napoli è emersa. Non possiamo permetterci di prendere due gol in contropiede contro una squadra come il Napoli, nel secondo tempo ci abbiamo provato ma non è bastato. Nonostante fossimo contro una grande squadra anche noi ci aspettavamo qualcosa di più: ora dobbiamo concentrarci sul lavoro e cercare di uscire da questa situazione. Secondo me ci riusciremo perché abbiamo la qualità necessaria in squadra. Ci sono mancati i giocatori infortunati ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo fare di più, con lo staff analizzeremo questa partita e prepareremo al meglio la prossima sfida, che sarà altrettanto difficile. Dobbiamo cercare di fare punti perché prestazioni così non bastano".