Il Lecce vuole Sean Sogliano come direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleo Corvino.

La notizia viene riportata da gianlucadimarzio.com. Sogliano sta per firmare con il Verona il prolungamento del contratto dal 30 giugno 2027 al 2029, ha un accordo delineato con Presidio Investors, ma l'inserimento del Lecce può ridisegnare il quadro.

Difficile che Sogliano faccia un passo indietro, con il sì all'Hellas ormai deciso. Però, lo scenario si fa meno certo, con il Lecce che sarebbe pronto a dare al diesse ampi poteri, come già era con Corvino.

Il club giallorosso valuta altre soluzioni, da quella che porta alla "promozione" di Stefano Trinchera, braccio destro di Corvino, alla virata verso Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia.

In questi giorni era attesa la firma di Sogliano sul rinnovo con il Verona, ma non c'è ancora l'ufficialità. Il Lecce ha avviato un contatto. Sorprese possibili? Tutto può succedere.