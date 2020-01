Lecce, Lapadula: “Il Verona ha grande intensità, domenica sarà una battaglia”

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, ha parlato al sito ufficiale del club, proiettandosi verso la prossima trasferta al Bentegodi:

“A Verona, come sempre, ci aspetterà una battaglia, loro hanno una grandissima intensità, conosco bene il loro allenatore, che chiede molto. Sarà una bella gara. A mio modo di vedere nella lotta per la salvezza tutto può accadere, non è un discorso che riguarda solo le ultime quattro in graduatoria. Può succedere di tutto e dobbiamo stare belli svegli”.