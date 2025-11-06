Lecce, Stulic al centro dell’attacco di Di Francesco

Ultime scelte da fare per il tecnico, i giallorossi hanno 9 punti e vengono dalla vittoria con la Fiorentina

Eusebio Di Francesco , ex della gara (ha guidato per tre gare di campionato l'Hellas nel 2021, prima dell'esonero), prepara il Lecce alla partita con il Verona.

I giallorossi arrivano dalla vittoria per 1-0 con la Fiorentina, ottenuta domenica scorsa al Franchi, hanno 9 punti e sono in piena condizione.