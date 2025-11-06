Lecce, Stulic al centro dell’attacco di Di Francesco

Eusebio Di Francesco, ex della gara (ha guidato per tre gare di campionato l'Hellas nel 2021, prima dell'esonero), prepara il Lecce alla partita con il Verona.
Ultime scelte da fare per il tecnico, i giallorossi hanno 9 punti e vengono dalla vittoria con la Fiorentina
I giallorossi arrivano dalla vittoria per 1-0 con la Fiorentina, ottenuta domenica scorsa al Franchi, hanno 9 punti e sono in piena condizione.
Il tecnico va verso la conferma di Stulic al centro dell'attacco, in una squadra schierata con il 4-3-3, con Camarda che dovrebbe, quindi, cominciare dalla panchina.
