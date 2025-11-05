Sono stati designati i direttori di gara di Lecce-Hellas Verona, match valido per l'11a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 8 novembre alle ore 15, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce.
Lecce-Verona, al Via del Mare arbitra Abisso
Lecce-Verona, al Via del Mare arbitra Abisso
Il direttore di gara di Palermo designato per la partita in programma sabato
Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)
Assistenti: Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)
IV uomo: Juan Luca Sacchi (Sez. AIA di Macerata)
VAR: Giacomo Camplone (Sez. AIA di Lanciano)
AVAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)
