Lecce-Verona, al Via del Mare arbitra Abisso

Il direttore di gara di Palermo designato per la partita in programma sabato
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Lecce-Hellas Verona, match valido per l'11a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 8 novembre alle ore 15, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce.

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

IV uomo: Juan Luca Sacchi (Sez. AIA di Macerata)

VAR: Giacomo Camplone (Sez. AIA di Lanciano)

AVAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)

fonte: hellasverona.it

