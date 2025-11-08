hellas1903 news Lecce-Verona, le formazioni ufficiali

Giovane e Orban in attacco, Harroui a centrocampo, Bella-Kotchap in difesa
Queste le formazioni ufficiali di Lecce e Verona:

LECCE: (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Štulić, Morente

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Drame, Maleh

Allenatore: Eusebio Di Francesco

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Nunez, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

