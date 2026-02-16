Novità per le società di Serie A che retrocederanno in Serie B già da questo campionato.
Lega Calcio, Simonelli: “Chi va in B può utilizzare subito il paracadute”
A margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, svoltasi quest’oggi a Milano, il presidente Ezio Simonelli ha spiegato che i club hanno modificato lo statuto: “Chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già da questa estate, a fini dell'indice di liquidità. Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato per potersi iscrivere. Ora abbiamo superato il problema".
Come funziona il paracadute
Lo stanziamento complessivo è di 60 milioni di euro, divisi tra le tre società retrocesse in base a determinati requisiti. Il criterio fondamentale è il numero di anni in in A: chi retrocede da neopromossa percepisce 10 milioni di euro. Ne vanno invece 15 a chi retrocede dopo aver giocato in Serie A per due stagioni, anche non consecutive negli ultimi 3 anni.
25 milioni vanno a chi retrocede in B dopo aver giocato in Serie A per tre stagioni, anche non consecutive, negli ultimi 4 anni.
Se il totale supera i 60 milioni (per esempio, due club da 25 e uno da 15), le rispettive quote vengono ridotte in misura proporzionale fino a rispettare il limite massimo. Se, invece, non si raggiungono i 60 milioni (per esempio, d due club da 10 e uno da 25), i soldi non distribuiti vanno ad alimentare il paracadute della stagione successiva, fino a un massimo di 75 milioni di euro, oppure vengono destinati ad altro uso (con voto dell'assemblea).
