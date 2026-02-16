Lega Calcio, Simonelli: “Chi va in B può utilizzare subito il paracadute”

A margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, svoltasi quest’oggi a Milano, il presidente Ezio Simonelli ha spiegato che i club hanno modificato lo statuto: “Chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già da questa estate, a fini dell'indice di liquidità. Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato per potersi iscrivere. Ora abbiamo superato il problema".