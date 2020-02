Secondo gol consecutivo per Gennaro Tutino, ex Verona, con l’Empoli ieri contro il Crotone. Ma soprattutto in rete anche Liam Henderson, in gol pure lui per il 3-1 finale che rilancia i toscani in chiave playoff. Al 61′ è stato proprio Tutino in contropiede a servire l’assist allo scozzese, arrivato in prestito dall’Hellas, che ha fulminato Cordaz con un diagonale imprendibile (foto Getty Images).