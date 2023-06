L’eroe Montipò: “Una grande rincorsa con gli attributi giusti. Sogno la Nazionale”

"Chi si scatena di più in spogliatoio? Depaoli - dice il portiere del Verona - ho vissuto la festa in spogliatoio con lo champagne e tutto il resto, ma sono stato anche fuori a salutare mia moglie e i miei famigliari che sono venuti perché è giusto godersi entrambe le cose. Ora proseguiremo sul pullman...

Penso alla fatica mentale che abbiamo fatto da novembre a gennaio, per rifarci, per vendicarci di quello che è stato detto, per le insinuazioni fatte sul nostro conto. Abbiamo tirato fuori gli attributi e fatto una grande rincorsa per poi giocarsi tutto in 90 minuti contro una squadra che secondo me ha fatto un gran campionato.