L’Everton interessato a Tchatchoua, ma non c’è ancora l’offerta

Jackson Tchatchoua è un altro calciatore del Verona che ha mercato. Il belga-camerunense è nel mirino di diversi club. Secondo Alfredo Pedullà l’Everton lo ha seguito con maggiore attenzione rispetto agli altri, e un intermediario ha preannunciato un’offerta che però non è ancora arrivata. Il Verona valuta Tchatchoua 10 milioni, come Cabal, per il quale invece l'Inter ha avviato la trattativa con l'Hellas.