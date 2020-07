L’Hellas e il sogno europeo, Volpati: “Verona, provaci”

“Bisogna provarci fino alla fine e ritengo che le opportunità per farlo ci siano. Dopo la sospensione del campionato sono saltate molte certezze per tutti, ma è vero che i valori sono rimasti più o meno quelli di prima. Sia pure in maniera differente, l’Hellas ha confermato l’identità costruita da Ivan Juric. Prenderà qualche gol in più, ma ne fa in numero maggiore”.

Queste le parole di Domenico Volpati, bandiera gialloblù, intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola a proposito delle chance di qualificazione europea dell’Hellas.

Aggiunge Volpati: “Serve sempre un pizzico di fortuna, ovvero che le dirette concorrenti sbagliano qualche passo e occorre essere bravi a sfruttare le occasioni. È uno splendido Verona: l’obiettivo della salvezza è in tasca, adesso vediamo se si può andare più in alto”.