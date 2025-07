L’incredibile storia degli Azzurri tra un passato glorioso e un futuro sempre più duro

La situazione della Nazionale italiana negli ultimi anni non è per nulla rose e fiori

La situazione della Nazionale Italiana negli ultimi anni non è per nulla rose e fiori, dopo la luce vista tra il 2018 e il 2021 con il record assoluto di 37 risultati utili consecutivi e la vittoria di Euro 2020 con cui gli Azzurri hanno dominato le scommesse calcio , si è tornati ben presto nel tunnel più buio con la gestione Spalletti.

Il campione del mondo 2006 prima di guardare la Serie A e il calcio europeo per scegliere i migliori italiani, dovrà condurre i calciatori nella storia Azzurra, per riscoprire l’orgoglio di una delle Nazioni più forti al mondo ancora oggi.

Gli Azzurri esordiscono in Coppa del Mondo nel 1934 dopo aver saltato la prima edizione del 1930. Vittorio Pozzo compie il miracolo di vincere il Mondiale 1934 e 1938, restando ancora oggi l’unico commissario tecnico ad avere in bacheca due Coppe del Mondo: in mezzo ci piazza anche l’oro alle Olimpiadi di Berlino nel 1936.

Nel 1982 l’Italia pareggia i conti col Brasile e vince il terzo mondiale, nel 1994 c’è la quinta finale per gli Azzurri ancora contro il Brasile, dove perdono ai rigori: i Verdeoro passano in vantaggio e allungano vincendo anche il quinto Mondiale nel 2002.

Chi sono i migliori Azzurri nel calcio attuale?

Nel palinsesto delle scommesse serie a e Champions sui migliori bomber italiani spiccano Kean, Lucca, Orsolini, Raspadori e Maldini, con due Campioni di Euro 2020 come Immobile e Berardi, che potrebbero diventare uomini chiave, almeno per la qualificazione. Tra i possibili bomber ci sono anche due centrocampisti avanzati come Chiesa e Zaccagni, per quanto riguarda Zaniolo invece, servirebbe un miracolo.