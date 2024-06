L’influenza della pubblicità del gioco d’azzardo sul calcio italiano

Le pubblicità del gioco d'azzardo sono comuni nel calcio italiano. Possono avere un' ampia visibilità durante le partite e gli eventi correlati. Questa influenza si manifesta in vari modi. Con l'esposizione mediatica, ma anche con grandi impatti economici e normativi.

Sponsorizzazioni

Le pubblicità gioco d'azzardo possono essere una fonte di guadagno vantaggioso, in termini di entrate. Gli accordi di sponsorizzazione con le società di gioco d'azzardo portano denaro. Aiutano i club a ottenere maggiori entrate. E questo può anche aiutare a coprire la maggior parte dei costi.