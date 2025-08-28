hellas1903 news Livramento, destinazione Juve Stabia. Gli altri possibili partenti del Verona

Livramento, destinazione Juve Stabia. Gli altri possibili partenti del Verona

Kastanos possibile pedina di scambio con Kike Perez
Dailon Livramento è in uscita dal Verona. È la Juve Stabia ad essere maggiormente interessata all'attaccante e, secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il trasferimento in Campania del giocatore è a buon punto.

Con Livramento, in questo finale di calciomercato, altri gialloblù potrebbero lasciare l'Hellas, in particolare Niasse e Lambourde. Attenzione, poi, alla vicenda Kike Perez, perchè Kastanos potrebbe essere inserito nella trattativa.

