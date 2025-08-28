Livramento, destinazione Juve Stabia. Gli altri possibili partenti del Verona

Dailon Livramento è in uscita dal Verona. È la Juve Stabia ad essere maggiormente interessata all'attaccante e, secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il trasferimento in Campania del giocatore è a buon punto.
Kastanos possibile pedina di scambio con Kike Perez
Con Livramento, in questo finale di calciomercato, altri gialloblù potrebbero lasciare l'Hellas, in particolare Niasse e Lambourde. Attenzione, poi, alla vicenda Kike Perez, perchè Kastanos potrebbe essere inserito nella trattativa.
