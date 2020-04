L’Olanda ferma il calcio, ten Hag: “Da noi cultura diversa, le cose importanti sono altre”

Dopo la chiusura anticipata della stagione in Olanda, Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, primo in classifica alla sospensione, squadra cui non sarà assegnato il titolo, ha parlato al “Telegraaf”.

Queste le sue dichiarazioni: “Le cose più importanti ora sono altre. Capisco che gli interessi in altri paesi a volte sono altri, in particolare quelli economici. Abbiamo una cultura diversa. Lo sport nei Paesi Bassi è importante, ma non possiamo metterci al di sopra della società”.