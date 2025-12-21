hellas1903 news Lotta salvezza, prima vittoria per la Fiorentina: 5-1 all’Udinese

Okoye espulso dopo 7 minuti, la Viola si scatena contro i bianconeri
Vittoria clamorosa della Fiorentina che esce dal tunnel e infila il primo successo in campionato con un sonante 5-1 all'Udinese. La gara è stata pesantemente condizionata dall'espulsione del portiere dell'Udinese Okoye dopo solo 7 minuti per un'uscita a valanga su Kean con palla toccata di mano fuori area.

La Fiorentina raggiunge quota 9 in classifica. Di seguito i marcatori del match.

