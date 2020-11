Giangiacomo Magnani non fa parte del gruppo del Verona arrivato in Sardegna per la gara col Cagliari. Una scelta dettata dalla prudenza.

Il difensore, infatti, è alle prese con un affaticamento muscolare.

Niente rischi, dunque, per l’Hellas e Ivan Juric, già condizionati dalla lunga lista di infortuni che limitano le scelte non soltanto per la partita di oggi ma anche e soprattutto per i prossimi impegni di campionato.