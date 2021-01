Magnani: “Vittoria cercata e voluta, ci abbiamo creduto fino in fondo”

“Abbiamo colto una vittoria importante, cercata e voluta. Ci abbiamo creduto fino in fondo. Complimenti a Mattia Zaccagni per il suo gol e per la sua grande stagione e a tutti i ragazzi per l’azione che hanno costruito”.

Così Giangiacomo Magnani, difensore del Verona, dopo il successo dell’Hellas con lo Spezia.

Aggiunge Magnani, intervistato dal canale ufficiale del club gialloblù: “Sono contento della fiducia che sto ricevendo, mi auguro di continuare così e di migliorare. Fisicamente sto bene, questo mi ha giovato, inoltre sento la stima della società e dell’allenatore, un giocatore non è una macchina, non ci sono soltanto i muscoli ma anche tanto altro”.