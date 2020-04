Marino: “Questo è un anno di lutto, la Serie A è finita”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, intervistato da “la Repubblica”, ha parlato della situazione del calcio con l’epidemia di coronavirus in corso.

Queste le sue dichiarazioni: “L’Uefa spinge per tornare a giocare? L’Uefa è anche quella che fino a poche settimane fa non voleva rinviare l’Europeo o la Champions. E che ha fatto giocare Atalanta-Valencia, con gli effetti che sappiamo. Chi pensa di programmare il futuro fa un esercizio in cui io non mi voglio cimentare. Chi si assumerà la responsabilità se nelle squadre troveremo un positivo?, Per me questa stagione ormai non vale più, è un anno di lutto e basta. Nessuno si ricorderà di chi ha vinto o perso questo che resterà nella memoria come il campionato del coronavirus. Non riesco a pensare al calcio che riprende dentro stadi spettrali. Oggi non dobbiamo pensare a ricominciare il prima possibile, ma a ricominciare. Che è ben diverso“.