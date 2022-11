Marocchi: “Bonucci fortunato sul rigore, sul mani di Danilo l’arbitro dovrebbe spiegare”

"L'arbitro dovrebbe spiegare come mai la decisione di non considerare fallo da rigore il mani di Danilo. Lui non intercetta un tiro ma ha questo braccio largo che viene poi colpito dalla palla da un contrasto in area. È da spiegare, ci sono state molte proteste del Verona. Per quanto riguarda il rigore dato e poi tolto al Verona Bonucci fa un intervento scomposto, è fortunato perchè arriva prima di Verdi".