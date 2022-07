Marroccu: “Caprari incedibile? Errore mio”

Osserva Marroccu: "È stato un mio errore personale. Io vengo da una scuola nella quale, per fare mercato, bisogna proteggere e valorizzare il prodotto. Quando sono arrivato ho dichiarato che per me erano tutti incedibili, perché mi sembrava di essere arrivato in un club che potesse essere saccheggiato da un momento all’altro. Io ho voluto cercare di dare valore e posizioni forti a tutti i miei giocatori. Se le mie parole sono state fraintese per una presa in giro piuttosto che per una mancanza di rispetto al tifoso, di questo farò tesoro per non cadere ancora in un dubbio del genere".