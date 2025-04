Melis: “Salvezza, niente di scontato. Tra Verona e Cagliari punti pesantissimi”

L'ex gialloblù: "Primo non perdere. La lotta per restare in A è apertaW

Redazione Hellas1903 26 aprile 2025 (modifica il 26 aprile 2025 | 10:42)

Martino Melis, ex giocatore dell'Hellas, originario di Pula, località vicina a Cagliari, e che del Cagliari ha allenato le giovanili, ha parlato delle gara di lunedì.

Ha detto, intervistato dal "Corriere di Verona": “I punti pesano moltissimo. Difficile pensare che le squadre abbiano un atteggiamento offensivo. Primo non prenderle, primo non perdere: in questo modo, presumo, scenderanno in campo. Perché la situazione è chiara: anche se hanno un vantaggio non ridotto sul terzultimo posto, Verona e Cagliari devono prestare grossa attenzione”.

Poi: “La lotta è aperta e le sorprese ci sono. Guarda il Parma: lo davano, valutando il suo calendario, come vicino alla retrocessione. Niente di tutto questo: ha vinto con la Juventus e, prima, ha saputo fermare l’Inter. È andato a prendersi un punto preziosissimo in trasferta con la Fiorentina. Non c’è nulla di scontato”.